A Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro recebeu um chamado por volta das 12h desta sexta-feira (22) para atendimento de um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na Praça da Matriz, no Centro de Formiga.

A equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Formiga atendeu uma mulher, ainda sem idade divulgada. A vítima estava consciente, mas apresentava confusão mental e um corte no lado direito da cabeça.

Após os primeiros socorros, ela foi estabilizada no local. Não há, até o momento, informações sobre encaminhamento ao hospital ou estado de saúde subsequente.

Com informações do SAMU