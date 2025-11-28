A Cemig entrou na reta final das inscrições para o processo seletivo do Programa de Aprendizagem, que capacita jovens mineiros para atuarem como eletricistas de redes aéreas de distribuição. O prazo termina neste domingo (30). O curso é gratuito, tem duração de seis meses e abre caminho para contratação futura por empresas parceiras da Cemig e pela própria companhia, via concurso público.

Vagas distribuídas em seis cidades de Minas

São 300 vagas no total, 150 por semestre, divididas entre Belo Horizonte, Montes Claros, Pará de Minas, Barbacena, Governador Valadares e Uberlândia. Cada cidade tem 50 vagas, sendo 25 por semestre. Desse total, 240 vagas são de ampla concorrência e 60 destinadas a jovens em situação de vulnerabilidade social. Metade das vagas é reservada para mulheres.

O curso é realizado em parceria com o Senai e combina aulas teóricas, práticas presenciais e atividades a distância. A formação prepara os alunos para o trabalho real em campo, incluindo manuseio de ferramentas, transporte de escadas de fibra de 25 quilos e uso de equipamentos de segurança.

Podem participar jovens de 18 a 24 anos incompletos, com ensino médio concluído ou em andamento.

‘É uma ótima oportunidade’, diz a Cemig

O analista de Gestão de Pessoas da Cemig, Renan Oliveira Villefort, reforça o alerta para os últimos dias de inscrições. “Estamos nos últimos dias de inscrição e reforçamos o convite para que os jovens não percam o prazo. É uma ótima oportunidade para quem tem o interesse em se qualificar e atuar no setor elétrico, com chance de contratação ao final do curso.”

Renan explica que o objetivo central é ampliar a qualificação técnica no setor. “O objetivo é capacitar esses jovens no Senai para que possam ser contratados como eletricistas pelas empresas parceiras da Cemig ou pela própria companhia, por meio de concurso público.”

Benefícios para os selecionados

Os alunos receberão bolsa no valor de um salário-mínimo, vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida e FGTS de 2 por cento. O pacote garante apoio financeiro durante todo o período de formação.

O programa reforça o compromisso da Cemig com inclusão social, diversidade e desenvolvimento profissional em Minas Gerais.

Como se inscrever

As inscrições ficam abertas até domingo (30) e devem ser feitas no portal do IEL Minas Gerais: Aprendizagem Cemig 2026.

Fonte: Agência Content Box