Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia e de Yasmin Maia, foi encontrada morta nesta sexta-feira (28) em sua residência na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A empresária foi localizada sem vida pela empregada doméstica ao chegar para trabalhar. As primeiras informações foram divulgadas pelo Portal LeoDias.

Muito ativa nas redes sociais, Débora costumava compartilhar momentos da rotina familiar e demonstrava orgulho da carreira da filha. Ela morava sozinha na região onde o corpo foi encontrado. Após a confirmação da morte, o pai de Mel, Luciano Souza, compareceu à 42ª Delegacia de Polícia, no Recreio dos Bandeirantes, para acompanhar os primeiros procedimentos da investigação.

Uma fonte ouvida pelo portal, que preferiu não ser identificada, afirmou que os familiares aguardam orientações das autoridades enquanto o caso segue sob apuração. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada oficialmente.

Relatos obtidos pela reportagem indicam que Débora enfrentava um quadro severo de depressão. Em junho de 2024, Mel Maia havia informado nas redes sociais que os pais haviam se separado, explicando que cada um passou a morar em uma casa diferente. Na ocasião, a atriz descreveu o período como “muito complicado”, citando a divisão de pertences e o impacto emocional da ruptura familiar.

Além de mãe, Débora atuava como empresária da filha, participando diretamente de sua carreira artística.

A cremação de Débora Maia está marcada para este sábado (29), em um cemitério na Zona Norte do Rio de Janeiro. Enquanto a investigação continua, amigos, familiares e fãs da família expressam consternação diante da perda.

