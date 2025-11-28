Clientes do Bradesco enfrentam dificuldades para acessar serviços do banco na tarde desta sexta-feira (28), justamente no dia em que muitos trabalhadores recebem a primeira parcela do 13º salário. De acordo com dados do site DownDetector, plataforma que monitora queixas de usuários em tempo real, as reclamações dispararam nas últimas horas.

Segundo o levantamento, 87% dos relatos são relacionados ao aplicativo para pessoa física, que apresenta falhas de carregamento e login. Outros 12% apontam problemas no internet banking para pessoa física, enquanto 2% das queixas envolvem o Bradesco Net Empresa, sistema voltado para clientes corporativos.

Nas redes sociais, usuários relatam dificuldade para realizar transferências, consultar saldo e efetuar pagamentos, o que tem gerado preocupação devido ao volume movimentado nesta data. Até o momento, o Bradesco ainda não se pronunciou oficialmente sobre a causa da instabilidade, mas o aplicativo já voltou a funcionar para alguns usuários.

A Rede 98 procurou a instituição financeira para saber o motivo por trás da instabilidade e aguarda o retorno.

Fonte: Agência Content Box