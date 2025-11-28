A região central de Formiga será tomada pela energia e animação do esporte neste sábado (29), com a realização do Formiga Night Run. O evento promete atrair atletas e público em geral para uma noite dedicada à prática esportiva.

A largada está marcada para às 19h30, na rua Barão de Piumhi, em frente ao prédio da Prefeitura de Formiga. A corrida noturna deve reunir participantes de diferentes perfis, contribuindo para movimentar o centro da cidade e incentivar o esporte local.

A organização convida a população a apoiar e prestigiar o evento, destacando que a presença do público é fundamental para fortalecer iniciativas esportivas no município. O Formiga Night Run promete ser um momento especial para os atletas e para toda a comunidade.

Com informações da Prefeitura de Formiga