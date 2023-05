O Centro de Educação Infantil (CEI) Antônio Fernandes Lima Sobrinho “Toninho do Kit”, construído no bairro Geraldo Veloso, será inaugurado no dia 25 e começará a funcionar no dia 29 de maio.

O prefeito Eugênio Vilela, em suas redes sociais, destacou que “essa é uma importante obra para a comunidade e uma homenagem ao saudoso Toninho do Kit”.

O estabelecimento irá atender cerca de 120 crianças de 0 a 5 anos, e está localizado na rua das Amendoeiras.

De acordo com o jornal ‘O Pergaminho’ o secretário de Educação e Esportes, Jaderson Teixeira, disse que, com esse CEI, a Rede Municipal de Ensino passa a contar com 10 centros de educação infantil em Formiga. Para o funcionamento dele, serão designados 18 profissionais. “Os servidores que irão trabalhar já foram convocados e estão em processo de nomeação conforme concurso público vigente”, disse,

“Os moradores terão a oportunidade de ver seus filhos estudando perto de casa. Além disso, a oferta de vagas na educação infantil será ampliada no município”, completou.

Matrículas

A Secretaria de Educação e Esportes realizou as inscrições para as vagas disponíveis no CEI do Geraldo Veloso. O resultado da seleção sairá na próxima quarta-feira (17), e as matrículas ocorrerão do dia 17 a 19 deste mês na sede da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, que fica na Travessa Padre Leão João Dehon, 60, no Bairro Santa Tereza.

