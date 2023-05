O dono de um Volvo modelo XC 40 Híbrido, avaliado em R$ 250 mil, encontrou uma maneira inusitada para reclamar de uma suposta falta de apoio da concessionária de Belo Horizonte onde ele comprou o veículo. O carro pegou fogo e ficou completamente destruído durante uma viagem. Na quinta-feira (11), o proprietário ‘estacionou’ a carcaça do veículo, usando um reboque, na porta da agência, que fica avenida Raja Gabáglia, bairro São Bento, na região Centro-Sul da capital.

“Vendo: promoção pegando fogo! Volvo XC40 híbrido 21/21 c/ 20.500 km. Revisão na concessionária aos 10 e 20 mil km. Garantia até 05/23. Combustão espontânea em 01/23”, aponta um cartaz colocado na porta do veículo. A reportagem apurou que o carro era segurado.

Perfil com reclamações

Além do protesto, o dono do XC 40 criou um perfil na rede social no qual descreve, cronologicamente, o que teria ocorrido. Ele usa o nome fictício de João e diz que estava ‘muito feliz’ com o veículo e que, por ser o ‘carro mais seguro do mundo’, a esposa viajava sempre para o interior de Minas. “As revisões eram feitas na concessionária, em função da garantia que era até 05/23”, diz trecho de uma postagem.

O proprietário diz que emprestou o carro ao pai em janeiro deste ano para uma viagem ao litoral do Rio de Janeiro.

“Ocorre que, próximo a Juiz de Fora, o carro acende uma luz no painel e imediatamente seu pai (que é viajante de estradas como profissão a (sic) quase 40 anos) encosta o carro no acostamento… Mas quase não se salva, pois infelizmente só deu tempo de retirar alguns pertences, pois o motor entrou em combustão espontânea…”, diz o texto, que tem a foto do veículo pegando fogo.

Ainda conforme relato do dono, o contato inicial com a fábrica foi positivo. “A fábrica foi muito atenciosa e esse era um caso que não gerava dúvidas pois o carro era novo e todos os procedimentos preconizados pelo fabricante sempre foram realizados à risca”, escreveu.

A empresa respondeu, no entanto, que não foi identificado nenhum defeito de fábrica, e por isso o proprietário não seria ressarcido. A Volvo ainda teria oferecido desconto para a compra de outro carro:

“Logo que recepcionamos a sua reclamação, a direcionamos às áreas pertinentes da Volvo Car Brasil, pelo que reiteramos o posicionamento anteriormente mencionado, no sentido de lamentarmos o ocorrido e de não seguirmos com o atendimento do seu pleito, uma vez que, de acordo com a avaliação técnica realizada, não foram identificados indícios de vício de fabricação no produto, não havendo que se falar em responsabilidade da marca. A despeito disso, a Volvo, em caráter de mera liberalidade, se dispõe a conceder uma condição comercial excepcional para a compra de um novo veículo, caso seja de seu interesse“.

Após deixar o que sobrou do veículo na porta da concessionária, o dono disse que teve a entrada barrada. “Infelizmente a concessionária informa que não pode fazer nada, que é com a fábrica, mas na hora de me vender não falaram isso e me deixaram pro lado de fora assim, me colocaram em uma sala privada com ar condicionado, cafezinho e lanchinhos… Hoje não me deixaram entrar? Porque (sic)?“.

Fonte: Itatiaia