Uma cena inusitada chamou a atenção de quem passava pela Avenida Clóvis Salgado, no bairro Urca, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (3). Isso porque um homem, com sintomas de embriaguez, passou a madrugada dormindo em um carro trancado, logo após um acidente.

O motorista do veículo, com placa da cidade de Ouro Branco, no interior de Minas Gerais, perdeu o controle da direção, rodou o carro e bateu na mureta que separa a avenida do Córrego Sarandi, ficando totalmente na contramão.

Em conversa com a TV Globo, o homem contou que voltava de um bar com um amigo e garantiu que não era ele que estava na direção.

“Não, ele não bebeu. Quem tomou umas fui eu, porque gosto muito de álcool. Ele foi embora, tinha que trabalhar. Eu fiquei aqui.”

Disse também que optou por não sair do carro, por conta da baixa temperatura durante a madrugada. “Um frio danado. Vou fazer o quê? Dormir, uai!”, disse.

Militares da PM estiveram no local, mas não quiseram repassar detalhes sobre o ocorrido.

Fonte: G1