Um acidente registrado nessa quinta-feira (11), próximo ao trevo do distrito do Rio das Mortes, no local conhecido como Goiabeiras, deixou uma vítima fatal.

Um veículo Chevrolet Onix se chocou de frente com um ônibus da viação São Cristóvão que faz a linha Lavras São João del-Rei. A condutora do carro morreu no local. A vítima residia em São João del-Rei.

Segundo testemunhas, o carro rodou na pista e, em seguida, colidiu contra o ônibus.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o atendimento no local.

O escritório da empresa São Cristóvão, em Divinópolis, informou que nenhum ocupante do ônibus se feriu.

Fonte: Jornal de Lavras