Centro logístico tem expansão em Pouso Alegre

Foi iniciada nesta terça-feira a nova fase de expansão do Centro Logístico e Industrial Aduaneiro de Pouso Alegre, empreendimento que consolida o município como um dos principais polos logísticos de Minas Gerais e reforça sua ligação direta com o Rio de Janeiro por meio do novo Corredor Rio x Minas. Em operação desde 2017, o CLIA integra o grupo ICTSI, International Container Terminal Services Inc., maior operador portuário independente do mundo, com 33 terminais distribuídos em 19 países e 6 continentes. (Pouso Alegre em Foco)

https://pousoalegreemfoco.com.br/noticia/3010/pouso-alegre-inaugura-expansao-do-clia-e-consolida-posicao-estrategica-no-setor-logistico

Santa Casa nega risco de paralisação

A Prefeitura Municipal e a Irmandade Santa Casa de Poços de Caldas divulgaram uma nota conjunta para esclarecer informações sobre uma suposta paralisação dos serviços médicos no município. De acordo com o comunicado, não houve interrupção nos serviços hospitalares ou de pronto-atendimento, e nenhum aviso formal de possível paralisação foi encaminhado pelas equipes médicas. Tanto a Prefeitura quanto a Santa Casa reforçam que a rotina assistencial permanece inalterada. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2025/11/25/prefeitura-e-santa-casa-negam-risco-de-paralisacao-e-garantem-normalidade-nos-atendimentos/

Esquadrão de Cavalaria completa 96 anos

Em 2025, O 4° Esquadrão de Cavalaria Mecanizado completa 96 anos de história. História essa que, desde 1984, passou a ser contada a partir da cidade de Santos Dumont, com a vinda da única unidade de Cavalaria de Minas Gerais para o município. Para celebrar quase um século de história, foi organizada uma solenidade com a presença de prefeitos da região, além de autoridades civis e militares. Além da entrega de certificados e medalhas, as comemorações contaram com uma demonstração de força militar da tropa. Os militares entoaram canções alusivas à Cavalaria e Montanha. Houve também o desfile dos veículos e demonstrações com o armamento. (Portal 14B – Santos Dumont)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=632663

Norte na Campanha Minas Unida

Os 54 municípios que integram a área de atuação da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Montes Claros realizam nos dias 28 e 29 de novembro o “Dia D” da Campanha Minas Unida contra o Aedes. Com a intensificação do período chuvoso, a iniciativa coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG) objetiva antecipar e reforçar a mobilização dos municípios e da população para o recolhimento e eliminação de materiais inservíveis, que possam acumular água. (Novo Jornal de Notícias – Montes Claros)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/norte-de-minas-realiza-mutirao-da-campanha-minas-unida/

Aeroporto é o quarto mais movimentado

O Aeroporto Regional do Vale do Aço, localizado em Santana do Paraíso, foi o quarto mais movimentado de Minas Gerais entre os meses de janeiro e outubro deste ano. A estatística foi divulgada pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) a partir de dados estatísticos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Nos dez primeiros meses do ano, 115.329 passageiros passaram pelo sítio aeroportuário. O Aeroporto de Governador Valadares, administrado pela Infraero, assim como o do Vale do Aço, teve a movimentação de 73.315 passageiros no mesmo período. (Diário do Aço)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0129405-aeroporto-do-vale-do-aco-e-o-quarto-mais-movimentado-do-estado

Cooxupé campeã em Sustentabilidade

A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé foi reconhecida como a Campeã em Sustentabilidade, pelo Prêmio Melhores do Agronegócio 2025. A cerimônia, que celebrou as empresas mais destacadas do setor, aconteceu no dia 24 de novembro, em São Paulo, com a presença dos principais nomes do agro brasileiro. A conquista ressalta o compromisso da Cooxupé com a responsabilidade socioambiental, o cuidado com o meio ambiente e o incentivo às boas práticas agrícolas junto aos mais de 21 mil produtores cooperados. (Jornal da Região)

https://www.jornaldaregiaoonline.com.br/cooxupe-e-eleita-campea-em-sustentabilidade-no-premio-melhores-do-agronegocio-2025

Áreas de Uberaba despertam interesse

Pelo menos duas áreas de Uberaba despertaram interesse direto de órgãos federais dentro do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag), iniciativa do governo Zema que prevê a transferência de imóveis mineiros à União para abatimento da dívida estadual. Entre as instituições que formalizaram intenção de uso estão a CeasaMinas — que mira o Mercado Livre do Produtor (MLP) da cidade — e o Incra, que apontou interesse no Horto Florestal do Ely, área de mais de 150 hectares pertencente ao Estado. (Jornal da Manhã)

https://jmonline.com.br/cidade/instituic-es-federais-miram-duas-areas-estrategicas-de-uberaba-incluidas-no-propag-1.566923