No início da tarde desta quarta-feira (26), a Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro recebeu um chamado por volta das 12h para atendimento de um atropelamento por carro, na Avenida Amazonas, bairro São José, em Divinópolis.

Ao chegarem ao local, a equipe da Unidade de Suporte Intermediário de Vida (SIV) prestou socorro a um adolescente de 13 anos. Ele estava consciente, queixando-se de dor em ferimento e possível fratura na perna direita.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos, imobilização padrão e foi encaminhada para a UPA de Divinópolis.

Com informações do SAMU