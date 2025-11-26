Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta deixou um homem ferido no fim da tarde dessa terça-feira (25) na MG-050, na entrada do bairro Quintino, altura do km 132.

Dinâmica do acidente

De acordo com informações colhidas no local, o condutor do caminhão, de 30 anos, seguia pela rodovia no sentido Divinópolis–Formiga quando percebeu que a motocicleta havia colidido contra o semi-reboque de seu veículo.

O motociclista, de 28 anos, confirmou que atingiu a parte traseira do caminhão. Ele relatou que também trafegava no sentido Divinópolis–Formiga e que havia errado o trevo de acesso ao bairro Jardinópolis, onde reside, após sair do trabalho. Segundo o próprio condutor, ele não soube explicar o motivo exato da colisão.

Atendimento e encaminhamento da vítima

O motociclista apresentava ferimentos leves, como escoriações. A equipe do SAMU, na unidade SIV-05, compareceu ao local, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Hospital Santa Lúcia.

A perícia não esteve presente, pois a equipe responsável encontrava-se indisponível no momento.

O acidente resultou apenas em danos materiais e em ferimentos leves ao motociclista. As causas da colisão ainda não foram esclarecidas. A via foi liberada após o atendimento, e o caso deverá seguir para análise das autoridades competentes.

Com informações da PMRv