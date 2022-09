A Secretaria Municipal de Educação e Esportes realizará, na próxima segunda-feira (3), às 17h, a cerimônia de abertura dos Jogos Estudantis Rubens Paiva (JERP-2022).

O evento ocorrerá na quadra poliesportiva da Escola Estadual Jalcira Santos Valadão (Escola Normal).

De acordo com a equipe organizadora, as disputas de modalidade coletiva, atletismo e natação, serão realizadas no Clube Unifor. Já as de xadrez, tênis de mesa e badminton ocorrerão na Escola Municipal Franklin de Carvalho.

Todas as partidas estão agendadas para às 13h.

Fonte: Decom