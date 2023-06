Auditoria da Controladoria Geral da União (CGU) apontou “potencial pagamento indevido” de quase R$ 2 bilhões a ao menos 356,7 mil pessoas por meio de Auxílio-Caminhoneiro e Auxílio-Taxista, no fim do governo de Jair Bolsonaro (PL). Os relatórios foram encaminhados para a Polícia Federal nessa sexta-feira (2) com pedido de investigação.

Os técnicos da CGU identificaram pagamentos suspeitos a 110 mil pessoas no Auxílio-Caminhoneiro (27% do total de cadastrados) e aproximadamente 314 mil no Auxílio-Taxista (78%). Cada beneficiário recebeu R$ 1 mil por mês entre julho e dezembro de 2022.

A medida foi vista como parte do pacote de bondades de Bolsonaro, por meio do uso da máquina pública, na tentativa de se reeleger presidente na campanha vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Bolsonaro anunciou uma série de “auxílios” como compensação de perdas financeiras em função da covid-19, mas já no fim da pandemia.

Beneficiários não preencheram requisitos mínimos

Servidores da CGU cruzaram informações e identificaram beneficiários que não cumpriam os critérios de elegibilidade ao auxílio, bem como beneficiários que não estavam aptos ao seu recebimento em função da falta de requisitos mínimos para sua habilitação.

A maior parte das ocorrências se referem à validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e à condição de segurado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), requisitos a serem cumpridos para o regular exercício da profissão de taxista, por exemplo.

Fonte; O Tempo