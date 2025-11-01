A cidade de Piumhi foi surpreendida por uma chuva de granizo na tarde desta sexta-feira (31). O fenômeno chamou a atenção dos moradores, que registraram o momento e compartilharam imagens e vídeos nas redes sociais, mostrando ruas e quintais cobertos por pequenas pedras de gelo.

O episódio ocorreu poucas horas após o alerta emitido pelo INMET, que havia informado sobre o risco de chuvas intensas e queda de granizo em cerca de 490 municípios de Minas Gerais.

Não há registro de feridos ou grandes prejuízos na cidade.

As condições climáticas devem continuar instáveis nos próximos dias em várias regiões do estado.