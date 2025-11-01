Faleceu na manhã deste sábado (1º), aos 86 anos, Bernardina Vespúcio da Silva. Viúva do senhor Geraldo Vespúcio da Silva, dona Bernardina deixa os filhos Sérgio, Euler, João Carlos, Patrícia e Carlos Henrique, além de netos, bisnetos e tataranetos.

Dona Bernardina era mãe do colaborador do jornal Nova Imprensa, Euler Vespúcio, e é lembrada com carinho por familiares e amigos.

O velório ocorre na Funerária Aliança, e o sepultamento será realizado neste sábado, no Cemitério Parque da Saudade. O horário ainda não foi definido.

A equipe do Últimas Notícias/Nova Imprensa manifesta profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos de dona Bernardina.