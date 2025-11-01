A equipe de corrida Sol Nascente comemorou, nesta sexta-feira, o encerramento de um desafio que colocou à prova a resistência e a dedicação de seus integrantes: correr 5 quilômetros durante 30 dias consecutivos. A iniciativa foi idealizada pela atleta Eunice, que contou com a adesão de outros membros da equipe para cumprir a meta com sucesso.

A celebração pelo término do desafio ocorreu no quiosque central da Praça da Rodoviária, ponto tradicional dos treinos da equipe. O local, que diariamente recebe os corredores em diferentes horários, foi o cenário escolhido para marcar o encerramento da atividade e reconhecer o esforço coletivo dos participantes.

Durante o evento, a Associação de Corredores Equipe Sol Nascente aproveitou para reforçar o convite a novos participantes. Os treinamentos são realizados de segunda a sexta-feira, às 18h30, e são abertos a todos os interessadosem praticar corrida de rua, independentemente do nível de experiência.

Os interessados em obter mais informações ou aderir aos treinos podem entrar em contato pelo telefone (37) 99961-2513, com Ronilson.

Com a conclusão do desafio, a equipe Sol Nascente reafirma seu compromisso em promover a prática esportiva, o bem-estar e a integração entre os corredores da cidade.

Fonte: Equipe Sol Nascente