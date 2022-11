Uma barragem de água se rompeu dentro de um propriedade particular em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, nessa terça-feira (15). Segundo a Defesa Civil estadual, “a represa não suportou o grande volume de água da chuva, e se rompeu, causando alagamentos em algumas propriedades vizinhas“.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local no começo da noite, e verificou duas açudes com nível alto de água, além de um terceiro que transbordou. Os militares afirmam que houve acúmulo de lama em trechos da LMG-721, na zona rural do município, mas ninguém se feriu.

Além dos bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia Militar retiraram pessoas de casa de forma preventiva, mas a ocorrência não afetou serviços essenciais na cidade, como o abastecimento de água potável. Nesta quarta (16), as entidades realizam uma vistoria no local para determinar danos, potenciais riscos e medidas a serem tomadas.

Fonte: Itatiaia