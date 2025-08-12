Um trágico acidente na noite da última segunda-feira (11) resultou na morte de um ciclista de 18 anos no Anel Rodoviário, altura do bairro Vila São Gabriel, na região Nordeste da capital mineira. O motorista responsável pelo atropelamento, um homem de 32 anos, foi preso após confessar que havia consumido bebida alcoólica antes de dirigir.

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor relatou que trafegava pela marginal do Anel, sentido Vitória, ao volante de um Honda Fit, quando o ciclista teria surgido repentinamente à sua frente. Sem tempo para reagir, ele atingiu o jovem “em cheio”.

O motorista se submeteu ao teste do bafômetro, que apontou 0,41 miligramas de álcool por litro de ar alveolar — índice acima do permitido pela legislação brasileira. Aos policiais, ele admitiu ter ingerido um “latão” de cerveja antes do acidente.

O carro estava com a documentação em dia e foi entregue a um responsável. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima morreu ainda no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A ocorrência reforça os perigos da combinação entre álcool e direção, além da vulnerabilidade de ciclistas no trânsito urbano. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

Com informações do Hoje em Dia