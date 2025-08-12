A Corregedoria-Geral da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um procedimento disciplinar e um inquérito para apurar a conduta de uma delegada casada com o empresário suspeito de assassinar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, em Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela corporação nesta terça-feira (12).

Segundo nota oficial da PCMG, o processo investigativo será conduzido com “rigor e transparência” para avaliar todos os elementos relacionados à possível conduta irregular da delegada, que mantém vínculo pessoal com o suspeito, atualmente preso no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional da Gameleira (Ceresp Gameleira).

Armas Apreendidas no Apartamento do Casal

Na segunda-feira (11), dia do crime, agentes da Polícia Civil estiveram no apartamento do casal, localizado em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde apreenderam duas armas de fogo. Uma delas é de uso profissional da delegada, e a outra, uma pistola calibre .380, teria sido utilizada no homicídio. Ambas estavam guardadas sobre uma estante no escritório do imóvel.

Entenda o Caso

O crime ocorreu após uma discussão de trânsito no bairro Vista Alegre, na região Oeste da capital mineira. De acordo com a Polícia Militar, o empresário — identificado como marido da delegada — teria se irritado com profissionais da limpeza urbana que trabalhavam na via. Ele teria ameaçado os garis, afirmando que mataria quem encostasse em seu carro, um BYD cinza.

Após passar pelo caminhão de coleta de lixo, o suspeito teria parado o veículo, sacado uma arma e disparado contra os trabalhadores. Um dos tiros atingiu Laudemir, que foi socorrido e levado a um hospital em Contagem, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passou por exames antes de ser liberado à família.

Identificação e Prisão

O suspeito foi identificado por câmeras de segurança da região e, pouco tempo depois, localizado em uma academia na Avenida Raja Gabaglia, nas proximidades do local do crime. Ele foi detido e encaminhado ao Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) na madrugada desta terça-feira.

A Polícia Civil segue investigando o caso, incluindo o possível envolvimento da delegada, enquanto o empresário permanece sob custódia.

Com informações do Hoje em Dia