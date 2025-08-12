A Câmara Municipal de Formiga realizará, no próximo dia 26 de agosto de 2025, às 18h30, uma audiência pública com o tema “Combate ao racismo na infância”. A iniciativa, que atende ao Requerimento nº 25/2025, de autoria da vereadora Joice Alvarenga Borges Carvalho, visa debater estratégias e políticas públicas para prevenir e combater o racismo entre crianças no município. O evento ocorrerá no Plenário da Câmara Municipal, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Casa.

Objetivo da audiência e convidados

A audiência tem como principal objetivo reunir diversos setores da sociedade para discutir ações de enfrentamento ao racismo desde a infância. Representantes dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, órgãos públicos, escolas, entidades de classe, associações, clubes de serviço, instituições filantrópicas e a Polícia Civil e Militar foram convidados a participar, além da imprensa e da comunidade em geral. A participação da população será fundamental para enriquecer o debate e contribuir com sugestões para a criação de políticas públicas inclusivas e eficazes.

Envolvimento da sociedade e importância do tema

A vereadora Joice Alvarenga, autora do requerimento, ressaltou a relevância da discussão, enfatizando a necessidade de atuar de maneira preventiva e educativa para garantir um ambiente mais justo e igualitário para as crianças de Formiga. “Precisamos envolver todos os setores da sociedade para que, juntos, possamos criar soluções que promovam a equidade racial desde a infância“, afirmou Joice.

Convite à participação

A Câmara Municipal de Formiga convida toda a população a participar, seja presencialmente, no local do evento, ou de forma virtual, pelos canais oficiais da Casa. O objetivo é que a audiência pública seja um espaço aberto para sugestões e ideias que ajudem a construir um município mais inclusivo e livre de discriminação racial.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Fonte: Câmara de Formiga