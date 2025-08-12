O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente em prisão domiciliar por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitou autorização da Justiça para realizar uma série de exames médicos em um hospital particular. O pedido foi encaminhado pela defesa de Bolsonaro ao STF e aguarda análise do ministro.

Segundo os advogados, os exames são parte do acompanhamento de um tratamento medicamentoso em andamento e visam reavaliar sintomas persistentes, como refluxo e soluços refratários, além de verificar as condições gerais de saúde do ex-presidente. Estão previstos nove procedimentos, incluindo coleta de sangue e urina, endoscopia e ultrassonografia de próstata.

Os exames estão programados para ocorrer no próximo sábado, com duração estimada entre seis e oito horas. A defesa também solicitou que quatro aliados políticos possam visitar Bolsonaro durante o período em que ele permanecerá no hospital: o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o senador Rogério Marinho (PL-RN), o deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ) e o deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP).

A autorização para os exames e para as visitas ainda depende de decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Com informações da Jovem Pan