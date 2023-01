Cientistas dos Estados Unidos criaram uma vacina capaz de impedir o desenvolvimento e eliminar tumores de um tipo de câncer cerebral conhecido como glioblastoma. O estudo, publicado na última quarta-feira (4), é do Brigham and Women ‘s Hospital e está disponível na página da instituição.

O imunizante, até então em estágio experimental, foi testado em ratos que possuíam câncer cerebral.

Os pesquisadores criaram um método capaz de eliminar e alcançar tumores já existentes, além induzir uma resposta autoimune a longo prazo. O estudo informou que o tratamento treina o sistema imunológico para que ele possa prevenir o câncer de reaparecer.

Os cientistas utilizaram engenharia de genes para readequar células cancerígenas. Dessa forma, as partículas ganharam habilidades terapêuticas: se tornaram capazes de matar células tumorais e de estimular o sistema imunológico para prevenir o câncer.

A abordagem feita pelo laboratório do Brigham and Women’s Hospital se diferencia das demais, porque, ao invés de utilizar células tumorais inativas, a equipe recondiciona células tumorais vivas. Esse aspecto é inovador, já que as partículas vivas recondicionadas viajam longas distancias pelo cérebro e liberam uma substância que elimina células tumorais. Além disso, as partículas modificadas possuem fatores que as tornam mais fáceis de serem reconhecidas e relembradas pelo sistema imunológico.

O responsável pelo laboratório, Khalid Shah e seus colegas ponderam que essa estratégia terapêutica é replicável para uma maior diversidade de tumores sólidos e que futuras investigações sobre suas aplicações são investigadas. “Nosso objetivo é pegar nossa inovadora e traduzível abordagem para que possamos desenvolver uma terapia de vacinas contra o câncer que tenha um impacto duradouro na medicina”, explicou o professor.

Fonte: Itatiaia