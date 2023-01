O corpo da formiguense, Bruna Fonseca, que foi assassinada na Irlanda na noite de Réveillon, deve chegar ao Brasil neste final de semana, segundo informou a irmã da vítima, Izabel Fonseca.

Em contato com o portal, Izabel relatou que o corpo de Bruna chegará ao Aeroporto de Belo Horizonte. O custo do traslado será pago com o dinheiro arrecadado na campanha realizada pelos irlandeses.

A Funerária Aliança será a responsável para buscar o corpo da formiguense na capital mineira. O velório ocorrerá na sede da mesma funerária, no bairro Quinzinho.

Homenagens

Uma semana após o assassinato de Bruna Fonseca, familiares, amigos e conhecidos se reuniram no Brasil e também na Irlanda para prestar homenagens a jovem.

Em Formiga, o encontro ocorreu no Cristo Redentor, no último domingo (8). Na ocasião, foram realizadas orações e deixadas mensagens para Bruna. Todos estavam vestidos de branco e, nas mãos, carregavam fotos da formiguense.

Em Cork, na Irlanda, cidade onde Bruna morou pelos últimos quatro meses que antecederam a morte dela, foi realizado uma vigília pública em sua homenagem.

O crime

A bibliotecária formiguense, Bruna Fonseca, de 28 anos, foi encontrada morta em um apartamento na cidade de Cork, na Irlanda, no dia 1º de janeiro. O principal suspeito é o ex-namorado da vítima, de 29 anos, também natural de Formiga.

De acordo com autoridades irlandesas, Bruna teria passado a virada do ano no mesmo lugar que o indivíduo. Horas depois, ela foi encontrada sem vida em uma cama, no apartamento dele, na Libert Street.

O suspeito

O suspeito permanece sob custódia das autoridades policiais da Irlanda, sem direito a fiança. Ele, passou na segunda-feira (9), pela segunda audiência sobre o assassinato da formiguense.

De acordo com o The Irish Times, o Tribunal Distrital de Cork informou que irá aguardar a manifestação do Director of Public Prosecutions (DPP), órgão semelhante ao Ministério Público, para a próxima audiência, marcada para o dia 30 de janeiro. Enquanto isso, o suspeito continuará sobre custódia policial.

O formiguense contou com auxílio de um tradutor para acompanhar a sessão, que foi realizada por videoconferência e presidida pelo juiz Olann Kelleher. O suspeito recebeu assistência jurídica gratuita.