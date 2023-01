Cinco pessoas tiveram ferimentos leves em um acidente entre um ônibus de passageiros e um caminhão, nessa sexta-feira (14), em Conceição do Rio Verde (MG). O acidente aconteceu no km 326 da MGC-267.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os veículos trafegavam sentido Cambuquira, quando o motorista do caminhão tentou desviar de uma árvore que estava sobre a pista e freou bruscamente. Neste momento, a PMR destacou que o ônibus bateu na traseira do caminhão.

As cinco pessoas que tiveram ferimentos estavam no ônibus. As vítimas foram encaminhadas pelo Samu para o pronto-socorro de Caxambu.

O ônibus interditou a via parcialmente após o acidente. A rodovia foi liberada por volta das 21h, quando o veículo foi retirado pelo guincho.

Fonte: G1 Sul de Minas