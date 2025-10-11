Cinco pessoas morreram após grave acidente na noite desta sexta-feira (10), em Mirabela, no Norte de Minas. Um carro de passeio e um caminhão-tanque de transporte de leite bateram de frente no Km 312 da rodovia MGC-135, próximo ao posto da Polícia Militar Rodoviária. O condutor do veículo de carga fugiu.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um Fiat Uno Vivace, que seguia no sentido Montes Claros, colidiu de frente com o caminhão, que no seguia no sentido oposto, em direção a Mirabela. Segundo os militares, o caminhão não transportava carga durante o trajeto.

Os cinco mortos estavam no carro de passeio. Com o forte impacto, eles ficaram presos às ferragens e não resistiram aos ferimentos. Os óbitos foram constatados no local por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Fiat Uno ficou parcialmente destruído e preso debaixo da cabine do caminhão, dificultando a identificação imediata das vítimas. No entanto, testemunhas que estavam no local relataram às autoridades que todos os ocupantes do veículo eram moradores de Mirabela.

O condutor do caminhão-tanque fugiu do local do acidente antes da chegada das equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Até o momento, ele não foi localizado.

Equipes dos bombeiros realizaram a aplicação de serragem na pista para absorver o óleo derramado e eliminar o risco de novos acidentes. A rodovia precisou ser totalmente interditada nos dois sentidos durante os trabalhos de resgate e perícia da Polícia Civil.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao serviço funerário de plantão. O caso será investigado para apurar as causas do acidente e identificar o motorista do caminhão.

Com informações do Hoje em Dia