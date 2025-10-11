O Ministério da Educação (MEC) iniciou, nesta sexta-feira (10), uma consulta pública para coletar sugestões da sociedade sobre o uso responsável da inteligência artificial (IA) na educação. A iniciativa visa reunir contribuições que servirão de base para a construção de um referencial com diretrizes sobre o desenvolvimento e aplicação da tecnologia nas escolas brasileiras.

A consulta estará disponível até o dia 29 de outubro na plataforma Brasil Participativo. Cidadãos interessados podem enviar suas propostas diretamente pelo site. Segundo o MEC, o convite se estende a educadores, estudantes, famílias, gestores, pesquisadores, desenvolvedores e demais pessoas envolvidas ou interessadas na temática.

As contribuições devem se concentrar em sete eixos temáticos principais:

Proteção de dados;

Combate a vieses algorítmicos;

Direitos autorais e integridade acadêmica;

Critérios de transparência;

Protocolos de uso por faixa etária;

Formação docente;

Acessibilidade e prioridades de infraestrutura.

De acordo com nota divulgada pelo ministério, a inteligência artificial já faz parte do cotidiano escolar, sendo utilizada em atividades como o planejamento de aulas e a personalização do processo de aprendizagem, especialmente em contextos que exigem acessibilidade para estudantes com diferentes necessidades.

Dados recentes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgados por meio da Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem (Talis) 2024, apontam que 56% dos professores brasileiros utilizam IA em suas práticas pedagógicas — percentual superior à média de 36% entre os países membros da organização.

Com base nas sugestões da consulta pública, o MEC pretende estabelecer fundamentos e salvaguardas para garantir que a inteligência artificial seja uma aliada no processo educacional. Entre as diretrizes previstas estão a supervisão humana significativa, alinhamento pedagógico, transparência dos sistemas, governança e segurança de dados, compras públicas responsáveis e formação continuada de professores e gestores. O objetivo é assegurar que a tecnologia contribua para o aprendizado e não represente riscos aos processos educacionais.

Com informações do Hoje em Dia