O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste) realizou evento de apresentação e treinamento da telemedicina, nesta quinta-feira (27), no Instituto Proz, no Centro de Divinópolis.

Participaram gestores de saúde e equipes de 32 municípios consorciados, além de profissionais que atuam nas portas de atendimento de urgência destas cidades.

Há cerca de quatro anos, o serviço é realizado 24 horas por dia pelo CIS-URG Oeste, com especialista em neurocirurgia; e mais recentemente em cardiologia. Agora também está sendo disponibilizado o especialista Cardiovascular (12 horas).

A novidade é a pediatria. Nos próximos três meses, o Consórcio também disponibilizará o serviço da Telemedicina através de especialistas que vão auxiliar no atendimento a crianças e adolescentes no período do inverno.

O Presidente do CIS-URG Oeste e Prefeito de Itaguara, Donizete Chumbinho, abriu o evento falando da importância dos colaboradores nos resultados para a comunidade. “Toda gestão só é bem sucedida quando a equipe de trabalho está capacitada e disposta a realizar o melhor. O CIS-URG e o SAMU são privilegiados pela competência e dedicação de seus colaboradores. A soma dessas qualidades com as novas tecnologias, como a Telemedicina, resulta em mais vidas salvas diariamente”.

As cidades consorciadas cujas equipes participaram deste treinamento terão acesso imediato ao serviço. Municípios que ainda não se manifestaram podem fazê-lo através de Ofício, emitido pelo Prefeito ou Secretário Municipal de Saúde, enviado à Direção Executiva do Consórcio.

José Márcio Zanardi, Secretário Executivo do CIS-URG Oeste, enalteceu a importância da ferramenta para atendimentos cada vez mais assertivos e dinâmicos. “Os conhecimentos dos especialistas contribuem muito; são uma segunda opinião abalizada, que faz a diferença na continuidade do atendimento”, complementa.

Telemedicina

A telemedicina é um processo avançado para monitoramento de pacientes, troca de informações médicas e análise de resultados. É utilizada mundialmente de forma segura e legalizada. Tem custo reduzido e auxilia no desafogo do pronto-atendimento, monitoramento de pacientes em isolamento, consulta entre profissionais e acesso de especialistas a regiões remotas.

Fonte: Samu