O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perdeu uma ação na Justiça contra o empresário Luciano Hang, dono da varejista Havan, que o chamou de ‘cachaceiro’ em faixas colocadas em aviões que sobrevoaram o litoral de Santa Catarina. O próprio Luciano Hang afirmou, em suas redes sociais, que patrocinava os voos.

O juiz Rafael Epindola Berndt, da 2ª Vara Cível da Comarca de Navegantes, Santa Catarina contudo, rejeitou o pedido, seguindo entendimento do Ministério Público daquele Estado.

Em sua ação, Lula afirmou que as mensagens “atingiram visceralmente sua honra e dignidade” e que por isso deveria haver a condenação de Hang ao pagamento de uma indenização de R$ 100 mil.

O juiz, porém, afirmou que Luciano Hang, “apesar de ter como profissão a vida empresarial, sempre se envolveu no debate público, no âmbito político, de vertente ideológica diametralmente oposta ao do ora autor, chegando ao ponto de cogitar lançar-se à vida político-partidária nas eleições de 2022”.

“Portanto, o caso presente encontra-se nesse contexto de disputas de narrativas políticas, com o uso de provocações, por vezes ácidas, a ensejar a construção de um ambiente denominado nos Estados Unidos da América como um livre mercado de ideias”, disse o juiz.

Com a decisão, o juiz condenou Lula a pagar as custas judiciais e os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

Fonte: O Tempo