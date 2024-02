Líder do Grupo C do Campeonato Mineiro com 14 pontos, o América recebe o Atlético neste sábado (24), às 16h30, no estádio Independência, em partida válida pela penúltima rodada da fase classificatória. É a primeira vez que as equipes se enfrentam em 2024.

Enquanto o Coelho tem a vaga nas semifinais praticamente garantida, o Galo precisa da vitória. Um empate garante matematicamente a classificação alviverde para a próxima fase do Estadual.

Já o Atlético lidera o Grupo B, com 10 pontos, apenas dois à frente do Villa Nova, vice-líder. A vitória no clássico é muito importante para o Galo, que caso triunfe, torce para um tropeço do Leão do Bonfim contra o Tombense, também neste sábado (24).

Veja as prováveis escalações:

América

Dalberson; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Júlio César (Éder), e Marlon; Alê, Juninho e Moisés; Vitor Jacaré, Fabinho e Renato Marques.

Atlético

Everson; Saravia, Jemerson, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Otávio (Edenilson), Battaglia, Scarpa e Igor Gomes; Paulinho e Hulk.

Transmissão

A partida terá transmissão da Globo, pela TV aberta, e dos canais SporTV e Premiere.

Fonte: Hoje em Dia