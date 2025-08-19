O senador Cleitinho (Republicanos-MG) segue na liderança das intenções de voto para o governo de Minas Gerais em 2026. Segundo a nova pesquisa divulgada na última segunda-feira (11) pela Rádio Itatiaia em parceria com o Instituto Ver, o republicano aparece com 21,6% das intenções de voto.

Cleitinho aparece à frente do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que registra 20,1%. Em terceiro lugar está o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (sem partido), com 16,5%. O senador Rodrigo Pacheco (PSD) soma 7,2%, e o vice-governador Mateus Simões (Novo), 1,8%. Eleitores que disseram votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos representam 16,8%, enquanto os indecisos somam 15,6%.

Em um segundo cenário, sem Nikolas Ferreira na disputa, Cleitinho amplia a vantagem para 33,4% das intenções de voto. Kalil vem em segundo com 17,8%, seguido por Rodrigo Pacheco (8,9%) e Mateus Simões (2,6%). Nesse caso, 21,2% pretendem votar em branco ou anular, e 16% seguem indecisos.

A pesquisa ouviu 1.225 eleitores em todo o estado de Minas Gerais entre os dias 02 e 06 de agosto. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Esta é a quarta pesquisa consecutiva que aponta o parlamentar como favorito na disputa pelo Palácio Tiradentes.

O desempenho consistente do senador Cleitinho em diferentes cenários indica um fortalecimento de sua pré-candidatura ao governo mineiro, consolidando-o como nome competitivo nas eleições estaduais de 2026.

Fonte: Ascom Republicanos MG