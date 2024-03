Uma cobra foi encontrada dentro do banheiro de um abrigo em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o biólogo Edson Abrão, a serpente se trata de uma jararaca e possui o quarto veneno mais potente do Brasil. No vídeo é possível ver o animal sendo resgatado.

O Corpo de Bombeiros informou que a equipe foi acionada quando o animal foi encontrado pelos moradores do abrigo, na quarta-feira (28). Ao chegarem para fazer os resgate, a serpente estava na varanda da instituição.

A equipe disse que a jararaca foi resgatada saudável e sem ferimentos. A cobra foi solta em uma área de reserva ambiental da cidade.

O biólogo Edson Abrão informou que a jararaca é uma serpente muito perigosa e agressiva. O veneno deste animal é muito potente.

“A jararaca é uma serpente extremamente peçonhenta e agressiva. Ela é a quarta serpente com o veneno mais potente no país”, diz Edson Abrão.

Edson também conta que é preciso tomar muito cuidado com a jararaca, pois ela pode provocar necrose e levar à morte.

“O seu veneno pode causar necrose na região da picada. Por causa disso, o local ferido pode ser amputado. O veneno pode provocar parada cardiorrespiratória e a vítima pode chegar a morrer”, afirma o biólogo

