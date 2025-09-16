A partir do dia 27 de setembro, motoristas que trafegam pela BR-381 entre Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e João Monlevade, na região Central de Minas Gerais, passarão a pagar pedágio nos dois primeiros pórticos instalados pela Concessionária Nova 381. A autorização para o início da cobrança foi publicada nesta terça-feira (16) no Diário Oficial da União pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Os pórticos eletrônicos estão localizados no km 411,850 (Caeté) e no km 345,270 (João Monlevade). As tarifas variam conforme o tipo de veículo e o número de eixos. Para automóveis, caminhonetes e furgões, os valores são de R$ 15,50 em Caeté e R$ 12,90 em João Monlevade. Caminhões com até oito eixos podem pagar até R$ 124 e R$ 103,20, respectivamente.

Confira os valores por categoria:

• Automóvel, caminhonete e furgão: R$ 15,50 (P1) e R$ 12,90 (P2)

• Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão: R$ 31 (P1) e R$ 25,80 (P2)

• Automóvel e caminhonete com semirreboque: R$ 23,25 (P1) e R$ 19,35 (P2)

• Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus: R$ 46,50 (P1) e R$ 38,70 (P2)

• Automóvel e caminhonete com reboque: R$ 31 (P1) e R$ 25,80 (P2)

• Caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque (4 eixos): R$ 62 (P1) e R$ 51,60 (P2)

• Caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque (5 eixos): R$ 77,50 (P1) e R$ 64,50 (P2)

• Caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque (6 eixos): R$ 93 (P1) e R$ 77,40 (P2)

• Caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque (7 eixos): R$ 108,50 (P1) e R$ 90,30 (P2)

• Caminhão com reboque ou caminhão-trator com semirreboque (8 eixos): R$ 124 (P1) e R$ 103,20 (P2)

Segundo a ANTT, motoristas que passarem mais de 30 vezes pelo mesmo pórtico dentro de um mês poderão ter descontos progressivos, com tarifas reduzidas para cerca de R$ 2 em João Monlevade.

A cobrança faz parte do contrato de concessão da BR-381, firmado com a Nova 381 após leilão realizado em 29 de agosto de 2024. O acordo, com validade de 30 anos, prevê investimentos de R$ 9,3 bilhões em obras e serviços operacionais, incluindo a instalação de cinco pórticos de pedágio. Além dos pontos em Caeté e João Monlevade, estão previstas estruturas em Jaguaraçu, Belo Oriente e Governador Valadares.

Com informações do Hoje em Dia