O Inmet informa possibilidade de chuvas de até 50 mm/dia e ventos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Orientações do Inmet:

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda;
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja a lista completa:

  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Alfenas
  • Andradas
  • Arceburgo
  • Areado
  • Baependi
  • Bandeira do Sul
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Repouso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Careaçu
  • Carmo de Minas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Caxambu
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Consolação
  • Cordislândia
  • Córrego do Bom Jesus
  • Cristina
  • Cruzília
  • Delfim Moreira
  • Divisa Nova
  • Dom Viçoso
  • Elói Mendes
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Extrema
  • Fama
  • Gonçalves
  • Guaranésia
  • Guaxupé
  • Heliodora
  • Ibitiúra de Minas
  • Inconfidentes
  • Ipuiúna
  • Itajubá
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapeva
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jesuânia
  • Juruaia
  • Lambari
  • Liberdade
  • Machado
  • Maria da Fé
  • Marmelópolis
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Belo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natércia
  • Olímpio Noronha
  • Ouro Fino
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Passa Vinte
  • Pedralva
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita do Sapucaí
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São João da Mata
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador José Bento
  • Seritinga
  • Serrania
  • Silvianópolis
  • Soledade de Minas
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Três Corações
  • Turvolândia
  • Virgínia
  • Wenceslau Braz

Com informações do Itatiaia

 

