O Inmet informa possibilidade de chuvas de até 50 mm/dia e ventos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Orientações do Inmet:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja a lista completa:
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Andradas
- Arceburgo
- Areado
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Repouso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Careaçu
- Carmo de Minas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Caxambu
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Consolação
- Cordislândia
- Córrego do Bom Jesus
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Extrema
- Fama
- Gonçalves
- Guaranésia
- Guaxupé
- Heliodora
- Ibitiúra de Minas
- Inconfidentes
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapeva
- Jacuí
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juruaia
- Lambari
- Liberdade
- Machado
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Monsenhor Paulo
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Olímpio Noronha
- Ouro Fino
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Pedralva
- Piranguçu
- Piranguinho
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João da Mata
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Seritinga
- Serrania
- Silvianópolis
- Soledade de Minas
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Turvolândia
- Virgínia
- Wenceslau Braz
Com informações do Itatiaia