Um homem ficou ferido na tarde dessa quinta-feira (14) após um acidente de trânsito envolvendo três veículos na BR-354, no município de Córrego Danta. O acidente aconteceu por volta das 16h, na altura do KM 388.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, uma carreta bitrem seguia sentido BR-262/Bambuí, quando o condutor perdeu o controle da direção do veículo, que derrapou na pista molhada fazendo um “L”, atingindo outras duas carretas que seguiam no sentido contrário.

Com o impacto, o motorista da carreta bitrem sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros do Posto Avançado de Campos Altos. Os militares seguiam para uma vistoria na cidade de Medeiros e depararam com o acidente.

Eles iniciaram o transporte da vítima e o Samu concluiu até o Hospital Nossa Senhora do Brasil em Bambuí.