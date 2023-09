A Escola Municipal Florêncio Rodrigues Nunes, da cidade de Formiga, foi indicada pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais para ser homenageada com o Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro José Maria de Alkmim.

A principal honraria do Tribunal de Contas foi entregue na quarta-feira (13). Na ocasião, a diretora Margarida Jaqueline Alves participou da solenidade.

A premiação era para ter sido realizada em 2020, mas, em decorrência da pandemia da Covid-19, o evento foi adiado.

A cerimônia homenageou personalidades e instituições que prestaram relevantes serviços ao Tribunal ou ao sistema de controle da administração pública.

Foram 15 personalidades agraciadas com a comenda em 2023, entre eles o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Martins Leite, a presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, desembargadora Mônica Sifuentes, e a ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo. O conselheiro substituto Telmo Passareli também será homenageado.

Confira, abaixo, os agraciados de 2023 e de 2020.