Um homem foi preso pela Polícia Militar nessa quinta-feira (14) em Machado, no Sul de Minas, suspeito de jogar água fervendo na barriga da esposa grávida de 7 meses. A mulher também acabou presa em decorrência de um mandado em aberto.

A mulher alegou à PM que discutiu com o marido durante a manhã enquanto ela preparava o café. Segundo contou, eles falavam sobre a paternidade da criança e abordavam outros pontos do relacionamento, quando o rapaz, irritado, pegou uma caneca de água sobre o fogão e jogou em sua barriga.

Por outro lado, conforme afirma o suspeito, um dos filhos da companheira pediu leite a ele. O homem orientou a criança a pedir à mãe, que começou a gritar, dizendo que o companheiro “não precisava fazer nada mesmo”, pois o filho que ela esperava também não era dele.

O homem então teria pedido para a mulher não falar isso, mas ela ainda deu um tapa na marmita que ele preparava e a comida caiu no chão. Na sequência, ela tentou, segundo alega, atirar a água fervente do café sobre ele, acrescentando que apenas se defendeu ao colocar o braço na frente. Logo, a caneca entornou, caindo sobre a camiseta dele e acertando a lateral direita do corpo dela, além da barriga — momento em que ela começou a chorar em decorrência da dor.