Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma caminhonete foi registrado na tarde desta quarta-feira (19) na BR-262. O acidente aconteceu por volta das 12h55, na altura do KM 475, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, em Bom Despacho.

De acordo com informações apuradas pelo Tapiraímg TV, no local houve uma colisão traseira envolvendo um veículo Fiat Cronos, emplacado em Bom Despacho, e uma caminhonete Chevrolet S10. Os veículos seguiam no sentido Bom Despacho/Nova Serrana.

A caminhonete era ocupada por duas mulheres e um menino, e no carro havia apenas a condutora, ambos foram atendidos pela equipe de resgate da Triunfo Concebra, mas não se feriram.

O trânsito fluiu normalmente.