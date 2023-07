Uma mulher ficou ferida na tarde desta quarta-feira (19) após um acidente de trânsito na BR-262, entre Bom Despacho e Nova Serrana. O acidente aconteceu por volta das 13h25, na altura do KM 454.

De acordo com informações, no local houve uma colisão lateral envolvendo um veículo VW/Gol, emplacado em São Gonçalo do Pará e uma carreta carregada de carvão. Após a colisão o carro capotou. As causas do acidente não foram divulgadas.

A motorista do carro sofreu ferimentos nas pernas, nos braços e no rosto. A vítima foi socorrida pela equipe de resgate da Triunfo Concebra e encaminhada para a UPA de Nova Serrana.

O motorista da carreta não se feriu.