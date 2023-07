O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) recebeu autorização para realizar novo concurso público após um período de 15 anos. O anúncio foi realizado pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em entrevista coletiva nesta terça-feira (18).

A autorização visa preencher 80 vagas para o cargo de técnico de planejamento e pesquisa. Os salários vão de R$ 16.625,91 a R$ 20.924,79. Após a publicação oficial da autorização no “Diário Oficial da União”, o instituto terá o prazo de 180 dias para publicação do edital.

Segundo informações do site do Ipea, a ministra Esther Dweck, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), anunciou a informação mais aguardada há 15 anos pelos servidores do Ipea: “temos autorização para realizar concurso em 2023. Essa novidade traz um grande alívio para a Instituição.

A maioria dos servidores já se aposentou, e hoje o Ipea conta com apenas 310 pessoas do quadro próprio, cerca de metade do que tinha em 2010. Dessa forma, em 2024, ano em que completará 60 anos, a instituição terá seus quadros ampliados e poderá cumprir, em condições favoráveis, sua missão de “aprimorar as políticas públicas essenciais ao desenvolvimento brasileiro, por meio da produção e disseminação de conhecimentos e da assessoria ao Estado nas suas decisões estratégicas”, disse a presidenta do Ipea, Luciana Servo.