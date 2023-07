Um casal de idosos morreu e duas pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre dois carros, no quilômetro 45 da Rodovia Altino Arantes, na madrugada dessa quarta-feira (19), entre Batatais (SP) e Altinópolis (SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, os carros trafegavam em sentidos opostos e colidiram de frente.

As quatro vítimas ficaram presas nas ferragens e foram socorridas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O casal, Gerson Canuto, de 67 anos, e Madalena Canuto, de 64 anos, de Passos (MG), não resistiu aos ferimentos e morreu na UPA.

De acordo com a Polícia Rodoviária, uma das faixas precisou ser isolada e policiais orientaram o trânsito no local para evitar novos acidentes, já que a pista é simples.

Funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também estão no local do acidente para ajudar nos trabalhos na rodovia que liga Batatais a Altinópolis.

As causas do acidente ainda serão apuradas.

