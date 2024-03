Um homem ficou ferido na tarde dessa segunda-feira (4), após um acidente envolvendo um Fiat/Palio e uma locomotiva, no cruzamento da linha férrea, na rua Santo Antônio, bairro Lagoa dos Monjolos, em Bambuí.

O maquinista informou que assim que se aproximou do cruzamento efetuou todo o protocolo de alerta exigido, mas o veículo não parou, e ao tentar transpor a linfa férrea, foi atingido na lateral pela locomotiva. O carro chegou a ser arrastado por aproximadamente 60 metros.

O motorista não se feriu. Já um passageiro, de 73 anos, sentia dores no peito e no braço direito e foi levado pelo Samu para o Hospital Nossa Senhora do Brasil em Bambuí.

O maquinista não se feriu e foi liberado para seguir viagem.

Em nota enviada a reportagem do Tapiraímg TV, a VLI informou que registrou a ocorrência em um trecho ferroviário do município de Bambuí, por volta das 13h45, quando um veículo avançou sobre a passagem em nível (PN), enquanto uma composição se aproximava da travessia.

A empresa informou ainda, que lamenta o incidente e destaca que o local estava devidamente sinalizado e que o maquinista adotou todos os procedimentos de segurança, incluindo redução de velocidade e alertas sonoros.

A VLI orienta motoristas e pedestres a sempre respeitar a sinalização e o aviso de “pare, olhe e escute” antes de atravessar uma linha férrea. Conforme indica o Código de Trânsito Brasileiro, a composição ferroviária tem sempre preferência de passagem nesses cruzamentos.

Fonte: Tapiraí TV