Um motociclista de 21 anos ficou ferido após uma colisão com um automóvel na tarde de sexta-feira (14), na Avenida Brasil, bairro Mangabeiras, em Formiga. A ocorrência foi atendida pela 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros.

Segundo o informe divulgado, os militares foram acionados por volta de 17h49. Ao chegarem ao local, encontraram o motociclista caído na via pública, consciente e orientado. Ele apresentava escoriações na região abdominal, relatava dores no local e também se queixava de dor no dedo mínimo da mão direita, onde havia suspeita de fratura.

A equipe do Corpo de Bombeiros realizou avaliação inicial, imobilizou o dedo lesionado e transportou a vítima até a UPA de Formiga, onde ela ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão. O condutor do automóvel não sofreu ferimentos.

A Polícia Militar também esteve no local da ocorrência e adotou as medidas cabíveis.

Fonte e foto: CBMMG