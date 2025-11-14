A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) revelou que o Comando Vermelho (CV) movimentou cerca de R$ 30 milhões em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nos últimos onze meses. A quantia, segundo a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-Cap), é fruto de atividades ilegais, incluindo o tráfico de drogas e a exploração de outros serviços ilícitos na região.

Durante a manhã desta sexta-feira (14), em operação policial, o vereador Marcos Henrique Matos de Aquino (Republicanos) foi preso em flagrante. Ele é irmão de Luiz Paulo Matos de Aquino, alvo da ação, que não foi localizado. No carro do parlamentar, considerado o mais votado nas últimas eleições, os policiais encontraram uma pistola, várias caixas de medicamentos controlados sem procedência e uma placa legislativa.

“O imóvel pertence ao irmão dele e era uma residência. Como ele se apresentou e interferiu em uma diligência, realizamos buscas no veículo e encontramos a arma, os medicamentos, telefone celular, objetos de mídia e placas de veículos. A partir de agora, um novo braço da investigação será desenvolvido nessa direção”, explicou o delegado Paulo Saback, da DRE-Cap.

A ação, desdobramento da Operação Contenção, envolveu agentes de delegacias especializadas e do Bope, atuando nas localidades da Bacia do Éden, Castelinho e regiões adjacentes. Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão temporária, resultando na detenção de oito pessoas quatro delas alvos de prisão. Durante a operação, duas pistolas, drogas e medicamentos foram apreendidos.

As investigações indicam que o Comando Vermelho busca ampliar sua influência também no campo político, tentando se aproximar de agentes públicos para legitimar atividades criminosas. Segundo Saback, organizações criminosas têm interesse em ingressar na vida política para proteger seus interesses, e a polícia mantém monitoramento constante para agir sempre que houver indícios de delitos.

A ação reforça o combate à atuação do CV na Baixada Fluminense e evidencia a vigilância da polícia sobre a infiltração de facções criminosas na esfera política, visando a responsabilização de todos os envolvidos.

Com informações da CNN Brasil