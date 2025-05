Na noite dessa quarta-feira (30), o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a uma ocorrência de colisão envolvendo um automóvel e uma motocicleta na avenida Abílio Machado, em Formiga.

No local os militares se depararam com uma mulher caída ao solo, consciente e orientada, apresentando dores no quadril e suspeita de fratura em dois dedos do pé direito. A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local, foi imobilizada e, após aferição dos sinais vitais, que estavam dentro da normalidade, foi conduzida até a UPA, onde ficou sob cuidados da equipe médica.

Segundo relatos de testemunhas, a motociclista seguia pela avenida quando o condutor de um automóvel, que estava estacionado, iniciou manobra de saída sem perceber a aproximação da moto, ocasionando a colisão lateral.

O pai da vítima compareceu ao local, assumindo a responsabilidade pela motocicleta. Conforme informado, as partes envolvidas chegaram a um entendimento no local, dispensando o acionamento da Polícia Militar.

A ocorrência foi encerrada sem alterações adicionais.

Fonte e foto: CBMMG