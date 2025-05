A primeira estação de rádio amador na Lua, JS1YMG, inicia suas transmissões na data de 02/02/2024.

A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) alcançou mais um marco na exploração espacial ao estabelecer a primeira estação de rádio amador na Lua. O feito foi realizado com o LEV-1, uma das sondas do Módulo de Aterrissagem Inteligente para Investigação da Lua (SLIM), que pousou com sucesso em 19 de janeiro de 2024.

Detalhes da missão:

Lançamento: o módulo SLIM foi lançado em 6 de setembro de 2023 com o objetivo de testar tecnologias de pouso de alta precisão e analisar a composição das rochas lunares.

Pouso: realizado com uma precisão impressionante, a apenas 55 metros do local planejado, na superfície lunar.

Objetivo: SLIM visa aprofundar a pesquisa sobre a formação da Lua, destacando o Japão como o quinto país a realizar um pouso suave no satélite natural.

Operação da estação JS1YMG:

Sonda LEV-1: responsável por hospedar a estação de rádio amador, transmite em 437,41 MHz. usando código Morse, com uma antena UHF de 1 watt e polarização circular.

Sinal: a estação envia mensagens relacionadas ao rádio amadorismo, como “CQ DE JS1YMG”, além de dados em formato hexadecimal para análise científica.

Licença: a estação opera sob o indicativo JS1YMG, licenciado pelo JAXA Ham Rádio Club (JHRC).

Engajamento dos radioamadores

Radioamadores de todo o mundo estão participando ativamente da decodificação dos sinais enviados pelo LEV-1. Daniel Estévez (EA4GPZ) documentou métodos para extrair e interpretar os dados, incluindo detalhes sobre modulação e telemetria.

Observou-se que o sinal é modulado em amplitude com Morse, permitindo demodulação por estações terrestres com equipamentos UHF.

Tempo limitado de operação

Devido à ausência de um sistema de aquecimento interno, nem o SLIM nem as sondas foram projetados para suportar a noite lunar, que dura cerca de 14 dias terrestres. Assim, espera-se que as transmissões da JS1YMG cessem em breve.

Importância científica e tecnológica

Essa conquista não apenas reforça o papel do Japão na exploração espacial, mas também demonstra o potencial do rádio amadorismo como ferramenta de suporte para missões científicas e educacionais. A colaboração entre cientistas e entusiastas de rádio ressalta a relevância da comunicação via ondas de rádio, mesmo em cenários desafiadores como o ambiente lunar.

