Na tarde desta terça-feira (26), um acidente de trânsito envolvendo um carro e um rodotrem deixou uma mulher gravemente ferida na BR-354, altura do km 492, em Formiga. O acidente ocorreu por volta das 16h20.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o rodotrem, conduzido por um homem de 58 anos, seguia no sentido Arcos–Formiga quando, em uma curva, colidiu transversalmente contra um VW Gol que trafegava na contramão. A condutora do automóvel, de 28 anos, sofreu ferimentos graves.

A vítima foi retirada do veículo por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e encaminhada ao Pronto-Socorro de Formiga pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A perícia técnica esteve no local, realizou os trabalhos necessários e liberou a via em seguida.

O rodotrem foi liberado para o condutor, enquanto o VW Gol precisou ser removido por falta de um responsável.

Fonte e fotos: PMRv