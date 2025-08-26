O município de Formiga atingiu o menor nível de risco para dengue no 4º Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) de 2025. Com Índice de Infestação Predial (IPI) de 0,3 e Índice de Breteau (IB) de 0,4, a cidade foi classificada como de baixo risco, uma queda expressiva em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em novembro de 2024, os índices eram significativamente mais altos: IPI de 4,3 e IB de 5,0 — o que colocava o município em médio a alto risco. A redução atual supera 93% no IPI e 92% no IB, sendo a maior já registrada nos últimos anos e o menor índice observado no 4º ciclo da série recente (2022–2025).

Conforme o relatório, 1.732 imóveis foram vistoriados durante o levantamento. Destes, 83,33% dos focos foram encontrados em residências, principalmente em depósitos móveis e fixos como pratinhos de plantas, calhas, ralos, tanques e também no lixo doméstico. Os dados reforçam a importância das ações de combate porta a porta e o envolvimento da população no controle do vetor.

A Secretaria Municipal de Saúde atribui os resultados ao funcionamento da Sala de Situação, ao trabalho do Comitê de Enfrentamento às Arboviroses e à integração com a Atenção Primária à Saúde. “Nos permitiram agir rápido, reorientar equipes por estrato e antecipar medidas antes das chuvas. Gestão por dados faz diferença e os números mostram isso”, destacou a pasta.

Apesar do avanço, o município mantém o alerta. Com a aproximação do período de chuvas, que favorece a reprodução do mosquito Aedes aegypti, a Secretaria manterá vigilância ativa, ações educativas e tratamento focal nos bairros com registros positivos.

Série histórica do 4º ciclo do LIRAa (IPI):

2022: 3,0

2023: 4,7

2024: 4,3

2025: 0,3

A conquista de Formiga em atingir “baixo risco” é um marco no controle da dengue, fruto de planejamento estratégico e ações contínuas. No entanto, as autoridades reforçam que este é um momento de atenção redobrada: o intervalo entre comemorar os números e descuidar do quintal pode ser exatamente o que o mosquito precisa para voltar a se proliferar. O alerta está dado a prevenção deve continuar.

Fonte: Prefeitura de Formiga