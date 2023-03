Um grave acidente entre dois carros de passeio deixou seis pessoas mortas e uma ferida, no fim da tarde desse sábado (25), na BR-040, na altura de Alfredo Vasconcelos, cidade da região Central de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada ao km 690 da rodovia pouco antes das 18h. Quatro das vítimas fatais e a pessoa que sobreviveu estavam em um Volkswagen Gol vermelho, enquanto os outros dois óbitos eram do motorista e passageiro de um Fiat Palio prata.

Diante do cenário encontrado no local, a suspeita inicial, ainda conforme os bombeiros, é de que o motorista do Gol teria perdido o controle e o veículo rodado na pista, sendo atingido na lateral pelo outro carro, que seguia no

Fonte: O Tempo