Um grave acidente envolvendo dois veículos foi registrado na tarde deste domingo (9), no km 513, da BR-354, em Formiga.

Os socorristas do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionados para atendimento da ocorrência.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, seis pessoas ficaram feridas e uma pessoa faleceu no local do acidente.

Três vítimas com ferimentos leves foram encaminhadas para Unidade de Pronto Atendimento de Formiga (UPA). Outras três vítimas foram conduzidas pelos socorristas do Samu.

A dinâmica do acidente não foi informada.

A ocorrência está em andamento.

*Matéria em atualização